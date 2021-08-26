Горняк22: В Алтайском крае раскрыли жестокое убийство предпринимательницы и ее малолетнего сына в 2003 году » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев 39-ти и 40 лет по факту убийства предпринимательницы и ее малолетнего сына в 2003 году в Панкрушихинском районе.

Как было установлено следствием, в октябре 2003 года обвиняемые разработали план хищения денежных средств и ценностей из дома владелицы магазина в Панкрушихинском районе. Зная, что 50-летняя женщина проживает одна со своим 13-летним ребенком, мужчины, вооружившись топорами, в вечернее время проникли в ее дом, выставив остекление в оконном проеме зальной комнаты. На глазах малолетнего сына старший из братьев нанес 6 ударов топором по голове потерпевшей, причинив ранения не совместимые с жизнью. А затем младший брат пять раз ударил топором по голове мальчика.

От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия. Злоумышленники похитили из дома вещи и денежные средства на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Около 18 лет жестокое преступление оставалось нераскрытым, пока в марте текущего года старший брат не написал явку с повинной, объясняя свой поступок желанием ответить за содеянное. В ходе предварительного следствия младший из братьев сначала признался в совершении убийства и грабежа, а затем отказался от показаний, утверждая, что близкий родственник оговорил его.

Известно, что оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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