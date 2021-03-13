Горняк22: В Алтайском крае прошли занятия СОБР Сибирского таможенного управления

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В регионе деятельности Алтайской таможни проведены практические занятия подразделений специального назначения Сибирского таможенного управления по десантной подготовке, в которых приняли участие сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Алтайской и Сибирской оперативной таможен. При проведении занятий отработаны вопросы по наземной и воздушной подготовкам.

В ходе подготовки к спускам отрабатывались правила и порядок отделения от вертолета МИ-8 МТВ-1, правила и меры безопасности при спусках, возможные неисправности и нештатные ситуации при выполнении спусков, особенности выполнения спусков в различных условиях.

Воздушную подготовку сотрудники СОБР проходили в ходе выполнения учебно-тренировочных спусков из вертолета. Беспарашютное десантирование осуществлялось с использованием подвесных систем и спусковых устройств с разных высот — 15 и 20 метров на неподготовленную и ограниченную площадку.

Основной целью проводимых занятий является повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников СОБР для противодействия правонарушениям в области таможенного дела, их своевременного предупреждения, выявления и пресечения. Все поставленные задачи были выполнены успешно и в полном объеме.

Справка. Специальный отряд быстрого реагирования таможенных органов предназначен для силового обеспечения оперативно-розыскных, проверочных мероприятий и процессуальных действий, проводимых правоохранительными подразделениями таможни, а также подразделениями иных правоохранительных органов Российской Федерации при выполнении ими задач по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению таможенных органов.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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