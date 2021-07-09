Горняк22: В Алтайском крае продолжается профилактическая операция «Мак-2021» » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 5 по 14 июля 2021 года на территории края проходит II этап операции «Мак-2021».

Основными задачами, решаемыми при проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», являются выявление очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства и организация их уничтожения, пресечение деятельности заготовителей, перевозчиков и распространителей наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных и трансграничных каналов незаконной транспортировки наркотиков растительного происхождения, выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.

По итогам первого этапа операции, который проходил с 31 мая по 9 июня 2021 года, на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» вынесено 22 предписания на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, уничтожено 19 очагов общей площадью 108 кв. метров, возбуждено уголовное было по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства марихуана), изъято 144 грамма марихуаны у жителя Егорьевского района, составлено 5 административных протоколов по ст. 6.9.,10.5. КоАП РФ.

Фото: prikampravda.ru

Автор: vizitka01

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