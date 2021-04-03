Горняк22: В Алтайском крае приближается сезон активности клещей

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клещевого энцефалита.

Ежегодно в весенне-летний период за медицинской помощью в медицинские учреждения края обращается по поводу присасывания клеща свыше 10 тысяч пострадавших, — сообщает Роспотребнадзор. Ежегодно первые активные клещи регистрируются в третьей декаде марта-первой декаде апреля в предгорных районах края и южной лесостепи (окрестности г. Рубцовска, г. Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и др. районах).

На 01.04.2021 г. обращений по случаю присасывания клещей от жителей Алтайского края не зарегистрировано. По информации ведомства, в 2021 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей и необходимо позаботиться об основной профилактической мере — проведении иммунизации против клещевого энцефалита.

Фото: img2.gorod.lv

Автор: vizitka01

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