Горняк22: В Алтайском крае пресекли незаконный ввоз более 60 килограмм насвая » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В текущем году алтайские таможенники в аэропорту г. Барнаула изъяли 64 кг насвая. Табачную продукцию в Россию пытались ввезти граждане Таджикистана без таможенного декларирования, — сообщила порталу «вРубцовске.ру» пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.

В частности, сотрудники таможенного поста «Аэропорт Барнаул Алтайской таможни» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших в Российскую Федерацию из Таджикистана, с начала текущего года выявили 72 факта незаконного ввоза табачной смеси, предположительно «насвая*».

По 53 из них уже завершены экспертизы, по результатам которой изъятая продукция была признана насваем*, а соответственно, были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию). Насвай, ставший предметом правонарушений подлежит аресту и дальнейшему уничтожению.

«Без декларирования для личного пользования гражданам разрешается ввезти на территорию ЕАЭС 200 сигарет или 50 сигар, или 250 гр табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр одним лицом, достигшим возраста 18 лет», — поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Барнаул Виталий Пеледов.

«Телефон доверия» Алтайской таможни: (3852) 242-517.

*Справка: Насвай – сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или табачной пыли, щелочных и клеящих веществ, извести, с добавлением или без добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиентов.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka77

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