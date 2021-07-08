Горняк22: В Алтайском крае пресечена контрабанда сильнодействующих веществ » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники и сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Алтайскому краю пресекли контрабандную поставку сильнодействующих веществ. В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 29-летний житель Барнаула заказал через онлайн из Республики Беларусь препараты для наращивания мышечной массы.

Посылка с товаром пришла мужчине по почте. После получения почтового отправления его содержимое было изъято. Экспертиза показала, что находившиеся в посылке таблетки «STANOZOLOL», «NANDROLONE» и жидкость во флаконах «Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone» содержат сильнодействующие вещества, перемещение которых через границу РФ ограничено, общим весом почти 65 граммов.

Согласно законодательству, сильнодействующие вещества могут быть ввезены на территорию нашей страны лишь при наличии медицинских документов, подтверждающих врачебное назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов и содержащих сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.

Соответствующих документов мужчина не предоставил. В отношении заказчика товара было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовском районе не допущен ввоз небезопасной продукции.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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