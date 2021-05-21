Горняк22: В Алтайском крае пресечен ввоз наркотических средств на территорию России

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20 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пограничным ФСБ России по Алтайскому краю пресечен ввоз в Российскую Федерацию наркотического средства, перевозимого с сокрытием в грузовом транспортном средстве.

В начале мая текущего года в автомобильном пункте пропуска «Кулунда» (Кулундинский район) при осмотре грузового автомобиля, следующего из Казахстана в Россию, под управлением иностранного гражданина, с применением служебной собаки обнаружено вещество растительного происхождения. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана, общий вес которого составил около 30 грамм, что составляет значительный размер.

В настоящее время в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств …». Согласно санкции инкриминируемой лицу статьи УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следует отметить, что учитывая тяжесть совершенного преступления, Рубцовским городским судом Алтайского края, контрабандисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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