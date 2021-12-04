ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае пренебрежение правилами безопасности на железной дороге привело к травмированию мужчины поездом » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека в районе остановочного пункта Депо-Алтайская. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавшим является 36-летний местный житель, который, желая сократить путь, подлез под вагон стоящего грузового поезда и не успел выбраться из-под него до начала движения состава. С травмой ноги пострадавшего незамедлительно доставили в одну из больниц города Барнаула. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России и Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо нахождение на объектах транспортного комплекса в состоянии опьянения.

Фото: пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

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