Горняк22: В Алтайском крае предприниматель предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, предприниматель возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство строительных, строительно-монтажных, проектно-сметных, наладочных работ. Реализуя умысел, направленный на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за период с января 2017 по сентябрь 2019 года, директор фирмы внес в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет: завысил вычеты, на которые Общество якобы имело право от фактически не совершавшихся сделок по приобретению товаров, работ и услуг, а также незаконно и необоснованно уменьшил общую сумму НДС к уплате на размер этих вычетов. Внесение заведомо ложных сведений в налоговые декларации повлекло за собой уклонение от уплаты в бюджет налога на общую сумму более 16 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия предприниматель отношение к вине по предъявленному обвинению не высказал. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество стоимостью более 6 миллионов рублей следователем СК наложен арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму неуплаченного налога. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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