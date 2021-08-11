Горняк22: В Алтайском крае предотвращен ввоз зараженной подкарантинной продукции » Городской портал — вРубцовске.ру

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10 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 28 по 30 июля 2021 года сотрудники отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 2 образцов смеси пшеницы и нута общим количеством 2,9 кг, выявленных инспекторами Россельхознадзора в ручной клади пассажира, прибывшего из Республики Таджикистан. В ходе проведенных экспертиз обнаружен карантинный объект — растение рода повилика (Cuscuta L.).

Полученные сведения переданы в Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как отметили в ведомстве, зараженная продукция изъята и уничтожена.

Информационная справка. Повилика имеет более 100 видов. Является однолетним растением-паразитом, которое можно идентифицировать по ее нитевидным белым, желтым или красным плетям без листьев, которые обвиваются вокруг растения-хозяина. Повилика не содержит хлорофилла и все необходимые ей питательные вещества получает от растения-хозяина, поэтому пораженные растения выглядят ослабленными и обесцвеченными, а энергия роста и урожай могут значительно снижаться.

Повилика может приспосабливаться к широкому диапазону условий окружающей среды.

Фото: keyserver.lucidcentral.org

Автор: vizitka01

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