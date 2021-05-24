Горняк22: В Алтайском крае похитителя рельс оштрафовали за нападение на полицейского

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае при проведении оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению хищений рельсов сотрудник транспортной полиции получил телесные повреждения.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленники с использованием газового оборудования распилили рельсы на месте хищения и планировали вывезти их с целью дальнейшей реализации. Во время следования с места преступления грузового автомобиля ГАЗ-66, груженого фрагментами рельсов, сотрудники транспортной полиции остановили данный автомобиль и предложили злоумышленникам проследовать в линейный пункт полиции для выяснения обстоятельств. При задержании водитель грузового автомобиля, пытаясь скрыться с места преступления, причинил одному из транспортных полицейских телесные повреждения, нанеся ему несколько ударов металлической трубой по руке.

По данному факту в отношении мужчины Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия опасного для жизни в отношении представителя власти).

Приговором Бийского городского суда он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа.

Фото: муром24.рф

Автор: vizitka77

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