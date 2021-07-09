ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае по факту утопления восьмилетней девочки возбуждено уголовное дело » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
18 часов Ago

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту утопления восьмилетней девочки в искусственном пруду в Калманском районе.

По данным следствия, днем 6 июля 2021 года три несовершеннолетних девочки пошли на пруд в сопровождении матери одной из них. На берегу несовершеннолетние и находящиеся там двое детей обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься.

«Отплыв на небольшое расстояние от берега, дети стали прыгать в воду, в результате неосторожных действий плот опрокинулся, и все несовершеннолетние упали с него. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено на следующий день», — проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по Алтайскому краю.  

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

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