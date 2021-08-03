ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае по факту безвестного исчезновения 12-летней жительницы города Бийска расследуется уголовное дело — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 час Ago

31 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней жительницы города Бийска.  По данному факту  следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в дневное время 31 июля 2021 года  несовершеннолетняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором  семья проживает в летний период и не вернулась.  На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон.

Следователями, следователями-криминалистами СК, оперативными сотрудниками полиции, гражданами и волонтерами без промедления организован выезд на место происшествия. Офицеры  проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла девочка. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники было осмотрено жильё, береговая линия, водная акватория  и возможные места пребывания разыскиваемой.

Ночью 02 августа, несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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