Горняк22: В Алтайском крае по факту безвестного исчезновения 12-летней жительницы города Бийска расследуется уголовное дело — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

31 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней жительницы города Бийска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в дневное время 31 июля 2021 года несовершеннолетняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон.

Следователями, следователями-криминалистами СК, оперативными сотрудниками полиции, гражданами и волонтерами без промедления организован выезд на место происшествия. Офицеры проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла девочка. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники было осмотрено жильё, береговая линия, водная акватория и возможные места пребывания разыскиваемой.

Ночью 02 августа, несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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