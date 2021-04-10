Горняк22: В Алтайском крае первые льготники прошли санаторно-курортное лечение по путевкам ФСС

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09 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году Алтайскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ из федерального бюджета выделено более 72 млн рублей на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий.

Как рассказывает Алла Французова, начальник отдела социальных программ Алтайского отделения ФСС РФ, на эти ассигнования планируется закупить 2 700 путевок для жителей края. Поправить здоровье с помощью ФСС смогут лица с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и другие лица, определенные федеральным законодательством.

По ее словам, стоимость одной путевки в крае для ребенка на 21 день в этом году составит 32 тысячи рублей, для взрослого на 18 дней — порядка 28 тысяч рублей. Государственные контракты на оздоровление граждан льготных категорий в 2021 году заключены с алтайскими санаториями «Гренада», «Сосновый бор», «Лазурный» и «Станкостроитель».

С начала года льготникам, имеющим право на получение санаторно-курортного лечения за счет ФСС, выдано 554 путевки. При этом каждому очереднику предоставлено лечение в санатории по профилю заболевания.

Фото: yandex-images.naydex.net

Автор: vizitka01

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