Горняк22: В Алтайском крае перед судом предстанут несколько местных жителей, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними мальчиками - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении шести мужчин в возрасте от 32 до 62 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год на территории города Барнаула местный житель знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния. Всего от преступных действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

В ходе предварительного следствия, признав вину, мужчина заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовные дела с утвержденными заместителем прокурора Алтайского края обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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