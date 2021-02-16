Горняк22: В Алтайском крае перед судом предстанут несколько местных жителей, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними мальчиками - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае перед судом предстанут несколько местных жителей, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними мальчиками — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении шести мужчин в возрасте от 32 до 62 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год на территории города Барнаула местный житель знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния. Всего от преступных действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

 В ходе предварительного следствия, признав вину, мужчина заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовные дела с утвержденными заместителем прокурора Алтайского края обвинительными заключениями  направлены в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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