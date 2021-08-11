Горняк22: В Алтайском крае перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 6-ти участников организованной преступной группы, в зависимости от роли и степени участия обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, неустановленные в ходе следствия лица, имея умысел на систематическое получение доходов от розничной торговли синтетическими наркотическими средствами, посредством сети Интернет создали на территории региона организованную преступную группу в количестве 6 человек. Молодые люди в возрасте от 15-ти до 31 года, откликнувшиеся на размещенные в интернете объявления о работе, соглашались заниматься противоправной деятельностью — распространять на территории Новосибирской области, а также крупных городов Алтайского края наркотические вещества. С помощью средств связи они получали информацию о местонахождении партии с наркотиками, после чего расфасовывали их на более мелкие и сбывали в различных местах. Участники группы выполняли роль, так называемых, «крупнооптовых» и «мелкооптовых» и «розничных закладчиков». Руководители организованной группы доводили до сведения ее участников правила поведения, необходимые меры конспирации, которые им нужно было неукоснительно соблюдать, а также тонкостях преступной деятельности в составе группы, занимающейся бесконтактным способом распространения наркотиков. В свою очередь исполнители посредством информационно-телекоммуникационных средств связи отчитывались перед работодателем о выполненных заданиях, предоставляя фото мест, где раскладывали закладки.

Довести преступный умысел на распространение наркотических веществ до конца участникам организованной преступной группы не удалось, так как их противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следствием проделана кропотливая и значительная работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу. Проведено значительное количество следственных и процессуальных действий. В связи с тем, что 3 участникам преступной группы на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, следователю необходимо было соблюдать процессуальные нормы, которые имеют особенности при работе с несовершеннолетними участниками уголовного судопроизводства. Объем уголовного дела составил 26 томов, а обвинительного заключения – более 790 листов. Несмотря на объективные сложности в расследовании, следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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