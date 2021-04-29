ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае отремонтировано 390 школ за три года

Горняк22
16 часов Ago

 | 

28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае реализуются мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов образования включенных в краевую адресную инвестиционную программу. В период с 2018 по 2020 годы в рамках реализации программы было отремонтировано 390 школ, — сообщает Министерство образования и науки по АК.

В 2021 году продолжает осуществляется реализация программы по капитальному ремонту 49 общеобразовательных учреждений. В текущем году на капремонт 49 школ из краевого бюджета выделено 946 млн рублей.

Фото: orsk-adm.ru

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Горняк22
16 часов Ago
Особый противопожарный режим - временное и дополнительное требование пожарной безопасности, который введен Постановлением Правительства Алтайского края №144. Фото из сети...
Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Горняк22
16 часов Ago
Вопросы адаптации региона к изменениям климата обсудили в Барнауле на международной научно-практической конференции «Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы». Фото: Антон...

Читать по теме:

ВТОПЕ: