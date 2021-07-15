Горняк22: В Алтайском крае открыт прием заявлений на единовременную выплату на детей к началу учебного года » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Правительство России утвердило правила предоставления единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на детей к началу учебного года. Алтайское отделение Пенсионного фонда уже ведет прием заявлений на единовременную выплату.

Как сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края, прием заявлений на портале Госуслуг либо в территориальном отделении Пенсионного фонда продлится до 1 ноября этого года. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.

Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.

Предоставление этой выплаты также происходит в проактивном режиме. Мамы или папы — активные пользователи портала Госуслуг получили по электронной почте уведомления со ссылкой на уже заполненное заявление. Им остается только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР. Если пользователи не получили такое уведомление, то начиная с 15 июля они самостоятельно заполняют заявление в своем личном кабинете на портале Госуслуг.

Справка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.

Фото: static.riafan.ru

Автор: vizitka01

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