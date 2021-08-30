Горняк22: В Алтайском крае открылся сезон охоты на пернатую дичь » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Традиционно открытие летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь считается началом нового охотничьего сезона. В крае зарегистрировано более 70 тысяч охотников, — сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Для обеспечения правопорядка в охотугодьях края усилена работа по патрулированию территории. Особое внимание — степным районам Алтайского края, где представлены основные группы дичи. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.

Минприроды края призывает к соблюдению правил охоты и пожарной безопасности в лесу, установленных норм добычи охотничьих ресурсов, техники безопасности при обращении с оружием и на воде.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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