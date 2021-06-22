Горняк22: В Алтайском крае оценили новый законопроект о блокировке пиратских онлайн-кинотетров » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 16 июня на рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, закрепляющего положения Антипиратского меморандума. Правообладатели фильмов и сериалов сами формируют реестр ссылок на сайты, где их работы размещены нелегально. Интернет-поисковики обязаны сверяться со списком каждые 5 минут и в течение 6 часов удалять из своей выдачи пиратские ресурсы.

Так свои произведения в сети сейчас могут защищать только участники меморандума – федеральные телеканала и продюсерские центры. Если закон примут, то правило будет действовать для всех. А найти пиратские сайты нельзя будет ни через один «поисковик» в стране.

По словам председателя краевого отделения Союза кинематографистов России, Владимира Кузнецова (Алтайский край), порядок в интернете давно пора навести. Автор почти 50 документальных фильмов не раз сталкивался с кражей своих работ в сети.

«Был случай: на международном кинофестивале показывали фильм с кадрами, которые я снимал в 1989 году, без разрешения и упоминания меня. Потом подходил к авторам – говорят, что вот так получилось, нашли в интернете. Также пострадали фильмы про Виктора Астафьева, про «августовский путч» в Москве», – говорит Владимир Кузнецов.

За 2,5 года действия меморандума алгоритм блокировки нелегального контента в интернете отработан. По данным Роскомнадзора на январь 2020 года, только из поисковой выдачи «Яндекса» уже удалено почти 12 млн. ссылок на пиратские ресурсы.

Специалисты считают, что приятие закона ускорит рост легальных онлайн-кинотеатров. Особенно популярны в России они стали в период самоизоляции. По словам декана факультета информационных технологий АлтГТУ Александра Авдеева, именно сервисы просмотра фильмов и сериалов по подписке окончательно уничтожат пиратство в рунете.

«Многие уже готовы отдавать 1000 рублей в месяц и получать свежий, качественный контент, вместо того, чтобы искать фильмы в поисковиках», – отметил Александр Авдеев.

Если закон о блокировке пиратских сайтов примут, то он вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

Фото: pobedarf.ru

Автор: vizitka01

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