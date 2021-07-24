Горняк22: В Алтайском крае обсудили подготовку муниципалитетов региона к переписи населения » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 1 по 31 октября 2021 года в Алтайском крае, как и в стране в целом, состоится Всероссийская перепись населения. Она пройдет с применением цифровых технологий. Жители региона смогут самостоятельно пройти перепись — с помощью портала Госуслуги, а также дождаться переписчика дома или прийти на стационарные участки.

На очередном заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Алтайского края обсудили подготовку муниципалитетов региона к предстоящему масштабному статистическому мероприятию. Провела комиссию руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский рассказал о взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросу распределения и целей расходования субвенций на Всероссийскую перепись населения.

Ольга Ситникова представила информацию о ходе выполнения подготовительных мероприятий и приоритетных задачах по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения:

«Для выполнения работ на полевом уровне необходимо привлечь 4 820 человек временного переписного персонала. В настоящее время Алтайкрайстат приступил к сбору пакета необходимых документов для подготовки к заключению контрактов с переписным персоналом».

В регионе уже подобраны помещения для работы переписных участков и для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения.

Информация о местонахождении переписных участков, номере телефона и режиме работы будет размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления и в СМИ.

«Существует несколько способов прохождения переписи. Можно дождаться переписчика дома или прийти на один из стационарных участков, но наиболее простой, удобный и безопасный — пройти перепись на портале Госуслуг. В данном случае переписчику необходимо будет только предоставить QR код или цифровой код подтверждения прохождения переписи, поступивший в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг», — отметила Ольга Ситникова.

В завершение мероприятия о подготовке к переписи на своих территориях рассказали председатели комиссий нескольких муниципальных образований Алтайского края, в частности: Павловского, Первомайского, Усть-Калманского и Усть-Пристанского районов. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Фото: Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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