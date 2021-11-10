ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 – летнего жителя Панкрушихинского района обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) 

             По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый, не имея разрешения компетентных органов на вырубку лесных насаждений с помощью местных жителей, не осведомленных в законности своих действий, произвел незаконную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке деревьев пород «береза» в общем количестве 15 штук на территории Высоко-Гривского участкового лесничества. В результате экологического преступления Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму около 160 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый  вину в содеянном признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором Панкрушихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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