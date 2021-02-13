Горняк22: В Алтайском крае начальнику регионального жилищного управления предъявлено обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае начальнику регионального жилищного управления предъявлено обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начальнику краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в 2020 году Алтайскому краю на предоставление жилья для граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством было выделено более 1 миллиарда 211 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проводя работу по освоению выделенных денежных средств, начальник ренионального жилищного управления давал указания подчиненным сотрудникам осуществлять на постоянной основе закупочные процедуры только в крупных городах региона, где на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. При этом он не принял мер к  проведению закупочных процедур в остальных 75 муниципальных образованиях края, вследствие чего из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, то есть 32 процента от суммы финансирования. В результате халатного отношения чиновника к своим должностным обязанностям были нарушены конституционные права граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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