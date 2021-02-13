Горняк22: В Алтайском крае начальнику регионального жилищного управления предъявлено обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начальнику краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в 2020 году Алтайскому краю на предоставление жилья для граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством было выделено более 1 миллиарда 211 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проводя работу по освоению выделенных денежных средств, начальник ренионального жилищного управления давал указания подчиненным сотрудникам осуществлять на постоянной основе закупочные процедуры только в крупных городах региона, где на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. При этом он не принял мер к проведению закупочных процедур в остальных 75 муниципальных образованиях края, вследствие чего из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, то есть 32 процента от суммы финансирования. В результате халатного отношения чиновника к своим должностным обязанностям были нарушены конституционные права граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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