Горняк22: В Алтайском крае на случай паводка разработали план эвакуации сельскохозяйственных животных

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06 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев рассказал на оперативном совещании правительства региона о предупредительной работе в селах, где возможен паводок.

C целью сохранения поголовья скота и птицы разработан специальный план (превентивных мероприятий), в рамках которого в районах ведется оповещение населения о расположении мест эвакуации для сельскохозяйственных животных, в том числе из личных подсобных хозяйств, создан или формируется необходимый запас кормов. В случае волны паводка предусмотрена организация эвакуации животных в отведенные места.

Как проинформировал министр, в потенциальную зону подтопления попадают 182 населенных пункта в 39 районах края. Там содержится 76 тысяч голов сельхозживотных, а также 11 тысяч голов птицы. В ряд районов организуются выезды специалистов Минсельхоза. Они оценивают разработанные в селах пути эвакуации сельхозживотных и места хранения кормов.

Фото: altairegion22.ru

Автор: vizitka01

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