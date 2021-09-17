Горняк22: В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности четырехлетнему мальчику — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Первомайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в период с 2018 по июль 2021 года обвиняемый на территории своего домовладения в одном из сел Первомайского района самостоятельно изготовил деревянную карусель, не имея специальных технических познаний, которой безвозмездно пользовались жители села, в том числе и несовершеннолетние. В процессе эксплуатации мужчина не проверял техническое состояние карусели, а также не осуществлял химическую обработку древесины, предотвращающую ее разрушение. Вечером 14 июля 2021 года два мальчика 4-х и 11-ти лет стали качаться на этой карусели. В связи с гниением основной конструкции, произошло обрушение деревянного столба, придавив 4-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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