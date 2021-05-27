Горняк22: В Алтайском крае местный житель признан виновным в убийстве семьи предпринимателя более 25 лет назад — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц (в редакции Закона РФ от 18 февраля 1993 года №4510-I).
Следствием и судом установлено, что в феврале 1995 года в одном из частных домов города Барнаула с признаками насильственной смерти обнаружены тела хозяина и его супруги. При этом из жилища были похищены ценные вещи: драгоценности, бытовая техника и одежда на общую сумму более 7 миллионов 593 тысяч неденоминированных рублей. Около 25 лет жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-розыскных мероприятий.
В декабре 2019 года при работе с одним из задержанных по иному уголовному делу следователи СК и сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю выяснили, что к убийству семьи предпринимателя 1995 года может быть причастен его знакомый. Однако кроме свидетельских показаний у следователей не было иных доказательств, чтобы привлечь предполагаемого подозреваемого к уголовной ответственности. Несмотря на данные обстоятельства, предварительное следствие по приостановленному уголовному делу было возобновлено и передано для дальнейшего расследования наиболее опытному следователю по особо важным делам. Используя методы установления психологического контакта, следователь сумел убедить мужчину рассказать о произошедшем. Кроме того, следователем установлен круг лиц, которые подтвердили значимые для дела обстоятельства, лёгшие в основу дальнейшего обвинения.
Как установлено следствием, погибший был ранее знаком с осужденным, который в начале 90-х годов имел авторитет в криминальной среде. В связи с тем, что у предпринимателя возникли сложности с денежными долгами, он обратился к нему с целью урегулировать вопросы возврата денег. В один из дней февраля 1995 года под предлогом поговорить о «деле» мужчина совместно со своим знакомым пришли к предпринимателю домой. Выбрав момент, злоумышленник нанес хозяину 16 ударов топором по голове. А чтобы супруга потерпевшего, которая явилась свидетелем жестокой расправы, не смогла обратиться в правоохранительные органы, мужчина также причинил ей не менее 5 ударов обухом по голове. От полученных травм семейная пара скончалась на месте происшествия. Забрав из дома ценные вещи, осужденный и его знакомый скрылись с места преступления.
В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева