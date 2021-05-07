Горняк22: В Алтайском крае изъяли почти тонну санкционных груш

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06 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Санкционные груши «Конференция» весом 942,2 кг изъяты в ходе совместной проверки Алтайских таможенников, сотрудников Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Барнаульской транспортной прокуратуры.

В двух торговых точках города было обнаружено 74 ящика свежих груш сорта «Конференция», по внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза, запрещенных к ввозу. При осмотре на некоторых ящиках были выявлены следы первоначальной маркировки, удаленные механическим путем. Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали.

Это уже не первая партия санкционных товаров, выявленная сотрудниками Алтайской таможни с начала 2021 года. Так, в одном из барнаульских магазинов было изъято более 25 кг европейских сыров, а на продуктовом рынке города Бийска — более 250 кг санкционных яблок.

Для справки: С 2014 года установлен запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению (Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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