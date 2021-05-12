Горняк22: В Алтайском крае иностранец попытался дать взятку таможеннику и был задержан

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11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и Алтайской таможни задержали мужчину, который находясь в служебном кабинете Кулундинского таможенного поста попытался дать взятку должностному лицу таможни, чтобы уйти от ответственности за административное правонарушение.

Иностранец предложил таможеннику денежные средства в размере 4 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности предусмотренной частью 2 статьи 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), но сотрудник Алтайской таможни, которому предназначалась взятка, своевременно уведомил компетентные органы о склонении его к коррупционному преступлению и иностранный гражданин транспортными полицейскими совместно с сотрудниками таможни был задержан, изъяты денежные средства и видеорегистратор.

На данный момент Алтайским линейным управлением МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мелкое взяточничество). Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года.

Фото: rv-ryazan.ru

Автор: vizitka01

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