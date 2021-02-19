Горняк22: В Алтайском крае генеральный директор и тренер спортивного клуба предстанут перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которому принадлежит спортивный клуб в городе Барнауле и тренеру спортивного учреждения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе города Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике. Непрофессионализм тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки.

Кроме того, следователями установлена причастность к совершению преступления 25-летнего тренера, который не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь, в том числе, на телефон. Данные действия мужчины привели к травмированию позвоночника у двух несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева