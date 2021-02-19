Горняк22: В Алтайском крае генеральный директор и тренер спортивного клуба предстанут перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае генеральный директор и тренер спортивного клуба предстанут перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которому принадлежит спортивный клуб в городе Барнауле и тренеру спортивного учреждения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе города Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике. Непрофессионализм тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки.

Кроме того, следователями установлена причастность к совершению преступления 25-летнего тренера, который не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь, в том числе, на телефон. Данные действия мужчины привели к травмированию позвоночника у двух несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

 

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