Горняк22: В Алтайском крае этим летом утонуло шестеро детей » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Шестеро детей, за текущий купальный сезон, утонуло в Алтайском крае, — сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае.

Очередной случай произошел в с. Староалейское Третьяковского района, где в течение двух дней велись поиски десятилетнего мальчика, который 27 июля ушел из дома и не вернулся.

Всего к поисковым работам привлекались 36 человек, 14 единиц техники, в том числе 7 лодок.

Волонтеры и сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю вели поисковые работы в акватории реки Алей.

Водолазами поисково-спасательного подразделения на акваториях поисково-спасательного отряда Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае было обследовано более 2 километров дна реки. Тело утонувшего ребенка удалось обнаружить лишь 29 июля.

«В Алтайском крае за текущий купальный сезон уже утонули шесть детей, а впереди ещё месяц летних каникул. И подобные трагедии могут повториться», — подчеркнули в ведомстве.

Уважаемые родители! Управление по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае обращает ваше внимание на необходимость принять повышенные меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми на водных объектах.

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

2. Обеспечьте безопасность пребывания детей вблизи водных объектов.

3. Не позволяйте играть детям в опасных местах, где они могут упасть в воду.

4. Не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном жилете или на нем надет спасательный круг.

5. Помните, что купание в необорудованных местах опасно для жизни и здоровья Вас и ваших детей.

6. Обязательно научите ребенка плавать, сделайте его пребывание в воде более безопасным.

7. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, научите ребенка не бояться звать на помощь, если он попал в беду.

8. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – это опасно!

9. Не поручайте присмотр за детьми при купании старшим братьям, сестрам и малознакомым людям.

Объясните своему ребенку:

— на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасываться на них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду;

— при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть волной, а тех, кто находится в воде, может затянуть под судно;

— к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой;

— не используйте при купании не предназначенные для этого предметы (доски, надувные автомобильные камеры и т.п.);

— попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы приблизиться к берегу;

— вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии из-за резкого перепада температуры могут привести к спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца.

С другой стороны, не доводите себя до переохлаждения;

— нежелательно купаться раньше, чем через 1,5-2 часа после обильного приема пищи.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

Фото: ugochs22.ru

Автор: vizitka01

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