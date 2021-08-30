Горняк22: В Алтайском крае двое подростков до смерти забили мужчину » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства подростками жителя города Бийска.

По данным следствия, ночью 20 августа 2021 года в одном из парков города Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого человека.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК судом 15-летнего подростка заключили под стражу, 13-летний юноша находится на стационарном лечении в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Фото: static.ngs.ru

Автор: vizitka01

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