Горняк22: В Алтайском крае двое мужчин погибли от отравления алкоголем » Городской портал — вРубцовске.ру
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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Камень-на-Оби.
Утром 3 августа 2021 года в одном из частных домовладений города Камень-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. Предварительной причиной смерти хозяина дома и его знакомого явилось отравление спиртосодержащим веществом.
Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает Следственный комитет по АК.
Фото: storage.myseldon.com