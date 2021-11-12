Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Благовещенским межрайонным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Завьяловского района. Они признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору)

По данным следствия и суда, вечером в январе 2021 года в Завьяловском районе осужденные отправились на охоту, не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Заметив косуль, мужчины стали преследовать их на снегоходе. В результате незаконных действий им удалось застрелить пять особей, причинив тем самым Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб в размере 200 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчины вину в содеянном признали полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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