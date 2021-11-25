Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного ветеринарного врача КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Калманскому району» и ведущего ветеринарного врача КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Пристанскому району». Они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя) ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемого им лица.), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество.)

По данным следствия, с апреля 2018 по ноябрь 2020 года обвиняемые получили взятки в размере более 500 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от производителей и заготовителей меда. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения лабораторных исследований проб меда.

Главному ветеринарному врачу вменяется в вину совершение 13 преступлений, шесть из которых совершены группой лиц по предварительному сговору со вторым соучастником. Ведущий ветеринарный врач обвиняется в шести фактах служебного подлога, то есть составлении ветеринарных документов с внесением в них заведомо ложных сведений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия один обвиняемый вину признал, второй — нет. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на его имущество одного из врачей на сумму более одного миллиона рублей следователями СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в утвержденным прокурором Усть-Калманского района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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