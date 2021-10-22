Горняк22: В Алтайском крае два директора фирмы предстанут перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух директоров одного из обществ с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые возглавляют общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являются транспортные перевозки. В период с июля по ноябрь 2020 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком всех установленных законодательством РФ налогов, сборов, а также страховых взносов во внебюджетные фонды. С целью сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов у предпринимателей возник умысел о перечислении денежных средств не на расчетные счета общества, а на счет подконтрольной им организации. Для этого они решили производить расчеты, по обязательствам Общества используя счета третьих лиц. За указанный период предпринимателями были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 3 миллионов 300 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия руководители фирмы вину в инкриминируемом им деянии не признали, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В целях обеспечения гражданского иска, на имущество обвиняемых стоимостью более 4 миллионов 800 тысяч рублей следователем СК наложен арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму неуплаченного налога. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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