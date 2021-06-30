Горняк22: В Алтайском крае должностные лица двух федеральных ведомств предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших ведущего агронома Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в 2019-2021 годах обвиняемые частями получили через посредника взятку на общую сумму более 3 миллионов 800 тысяч рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Денежные средства предназначались оформление и выдачу заключений и фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – зерновых культур карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе их за пределы Российской Федерации. При этом должностные лица в нарушение действующего законодательства не проводили отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции, их исследования и экспертизы.

Кроме того, следствием доказаны еще два эпизода получения денежных средств должностными лицами на общую сумму около 45 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество агронома был наложен арест на сумму более одного миллиона 200 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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