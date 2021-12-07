Горняк22: В Алтайском крае директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании в городе Барнауле. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в » ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый, являлся директором управляющей компании в городе Барнауле, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе по содержанию и уходу зеленых насаждений на придомовой территории. С 01.06.2018 по 12.07.2021 года директор компании не организовал проведение мероприятий по оценке состояния произрастающих на территории дома деревьев, в результате чего не определил аварийно-опасное состояние зеленых насаждений и не организовал проведение мероприятий по их сносу. В результате сухостойный тополь обломился и упал на проходящую мимо женщину, которая получила различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия, обвиняемый свою вину признал частично, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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