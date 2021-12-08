Горняк22: В Алтайском крае директор общества предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении одного из директоров общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иной коммерческой организации о якобы реализованных товаров Обществу. В действительности данная фирма никаких товаров не реализовывала. За указанный период предпринимателем в бюджет не был уплачен налог на сумму более 12 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор фирмы своей вины не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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