ГОРНЯК22 08.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае директор общества предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

 Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении одного из директоров общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иной коммерческой организации о якобы реализованных товаров Обществу. В действительности данная фирма никаких товаров не реализовывала. За указанный период предпринимателем  в бюджет не был уплачен налог на сумму более 12 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор фирмы своей вины не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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