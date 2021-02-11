Горняк22: В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

 Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание по перевозке грузов. В период января 2018 по март 2020 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого она приискала фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли. За указанный период предпринимателем  в бюджет не был уплачен налог на сумму более 18 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемая отношение к вине высказывать отказалась, воспользовавшись  правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемой наложен арест в сумме более 21 миллиона рублей

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar