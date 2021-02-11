Горняк22: В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание по перевозке грузов. В период января 2018 по март 2020 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого она приискала фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли. За указанный период предпринимателем в бюджет не был уплачен налог на сумму более 18 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемая отношение к вине высказывать отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемой наложен арест в сумме более 21 миллиона рублей

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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