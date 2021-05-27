Горняк22: В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Новострой» города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство зданий, сооружений и производство строительных работ. В 2018 году организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого в период с апреля 2018 по январь 2020 года он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товарах и оказанных услугах Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали.

Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС. Таким образом, предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму около 47 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор фирмы своей вины не признал, а также предпринял попытку сокрыть от ареста имеющееся у него имущество путем заключения договора дарения на близких родственников.

В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 47 миллионов рублей. Сделка по дарению обвиняемым принадлежащего ему имущества судом признана ничтожной.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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