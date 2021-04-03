Горняк22: В Алтайском крае чтобы вернуть матери судебные приставы ищут ребенка

Горняк22: В Алтайском крае чтобы вернуть матери судебные приставы ищут ребенка03.04.2021
|
02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Судебные приставы УФССП России по Алтайскому краю разыскивают Подчасова (Молокова) Ивана Сергеевича, 22.12.2012 года рождения. По решению суда ребенка необходимо передать матери, проживающей в г. Норильске Красноярского края.
До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. Ребенок предположительно проживает на территории Алтайского края, однако точное местонахождение остается неизвестным.
УФССП России по Алтайскому краю обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего лица, сообщите об этом:
— межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому по телефонам 8 (3852) 33-81-54, 8-913-228-74-08;
— отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю по телефону: 8 (3852) 29-59-44:
— дежурную часть по телефону: 8 (3852) 24-84-98.
Фото: amic.ru