Горняк22: В Алтайском крае чтобы вернуть матери судебные приставы ищут ребенка

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Судебные приставы УФССП России по Алтайскому краю разыскивают Подчасова (Молокова) Ивана Сергеевича, 22.12.2012 года рождения. По решению суда ребенка необходимо передать матери, проживающей в г. Норильске Красноярского края.

До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. Ребенок предположительно проживает на территории Алтайского края, однако точное местонахождение остается неизвестным.

УФССП России по Алтайскому краю обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего лица, сообщите об этом:

— межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому по телефонам 8 (3852) 33-81-54, 8-913-228-74-08;

— отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю по телефону: 8 (3852) 29-59-44:

— дежурную часть по телефону: 8 (3852) 24-84-98.

Фото: amic.ru

Автор: vizitka01

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