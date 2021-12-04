ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае бывший судебный пристав-исполнитель признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия и суда, весной 2021 года осужденный получил часть взятки в размере 10 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы в 20 тысяч рублей от представителя граждан, по чьим производствам работал пристав. Взятка предназначалась для окончания производств без фактического исполнения требований взыскателей, содержащихся в исполнительных документах.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия инспектор  вину в содеянном признал частично, утверждая, что полученная взятка не повлияла на окончательное решение по исполнительным производствам, так как оно было принято объективно и законно. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и  назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом  в размере 40 тысяч рублей.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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