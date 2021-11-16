Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Каменским межрайонным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Новосибирской области. Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

По данным следствия и суда, ночью в октябре 2019 года в Крутихинском районе осужденный отправился на охоту, не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Заметив косулю, мужчина стал преследовать ее на автомобиле УАЗ. В результате незаконных действий ему удалось застрелить одну особь сибирской косули, а также выследить при помощи специального светового прибора двух барсуков и забить их, причинив тем самым Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб в размере 64 тысячи рублей.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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