ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
55 минут Ago

Собранные Каменским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Новосибирской области. Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

По данным следствия и суда, ночью в октябре 2019 года в Крутихинском районе  осужденный отправился на охоту, не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Заметив косулю, мужчина стал преследовать ее на автомобиле УАЗ. В результате незаконных действий ему удалось застрелить одну особь сибирской косули, а также выследить при помощи специального светового прибора двух барсуков и забить их, причинив тем самым Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб в размере 64 тысячи рублей.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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