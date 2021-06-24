Горняк22: В Алтайском крае активно вносят в ЕГРН сведения об объектах культурного наследия » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае продолжается масштабная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об объектах культурного наследия. За 2020 год и 5 месяцев 2021 года специалисты Кадастровой палаты и Росреестра включили в ЕГРН около 1,5 тыс. сведений об объектах, представляющих историческую и культурную ценность для региона.

За последние 1,5 года реестр недвижимости Алтайского края пополнился сведениями о 231 объекте культурного наследия, 486 территориях объектов культурного наследия и 840 зонах охраны объектов культурного наследия. По состоянию на 1 июня 2021 года в ЕГРН содержалось более 2,7 тыс. сведений о памятниках истории и культуры Алтайского края.

«Недвижимость, представляющая ценность с точки зрения истории, архитектуры, искусства, признается объектами культурного наследия. Такие объекты являются предметом гордости, достоянием региона и страны в целом, помогают будущим поколениям изучать историю и культуру. Немаловажна роль объектов культурного наследия в развитии туризма и связанных с ним бизнес-проектов. Вот почему необходимо охранять такие объекты. Так, в минувшем году реестр недвижимости пополнился сведениями о территориальных зонах и территориях объектов культурного и археологического наследия, известных далеко за пределами Алтайского края — Денисовой пещере, зданиях Колыванской шлифовальной фабрики, комплексе зданий сереброплавильного завода в г. Барнауле, доме Полякова и Яковлева, доме Шадрина и др.», — сообщил директор Кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.

Одна из мер сохранения объектов культурного наследия — установка зон охраны, определение территорий и внесение сведений об их границах в ЕГРН. Наличие в ЕГРН этой информации позволяет четко определить принадлежность земельного участка к той или иной территориальной зоне, определить его разрешенное использование и назначение объекта недвижимости.

Достаточно часто исторические здания находятся в собственности или аренде. В них располагаются жилые или офисные помещения, банки, кафе, магазины, больницы, учебные заведения и т.д. Арендаторы и собственники таких помещений должны соблюдать ряд требований по сохранению облика используемого объекта, установленных в охранном обязательстве. Немаловажную роль в этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о нём.

Именно поэтому постановка на учет объектов культурного наследия, их территорий и охранных зон входит в число приоритетных направлений деятельности государственных органов, как с точки зрения сохранения таких объектов для будущих поколений, так и оптимизации процедуры выделения земельных участков на прилегающих территориях. Своевременное внесение в ЕГРН полных и достоверных сведений об объектах культурного наследия позволяет предотвратить нарушение законодательства при планировании застройки территорий и предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

Проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или защитную зону объекта культурного наследия можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте Росреестра. Такой документ является источником достоверной и объективной информации о недвижимости и имеет юридическую силу.

Фото: kgiop.gov.spb.ru

Автор: vizitka77

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