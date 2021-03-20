17 марта в Алтайском филиале Президентской академии состоялся научно-практический семинар по вопросам защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

В семинаре приняли участие представители РАНХиГС, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Алексей Можаев, представители прокуратуры Алтайского края, суда, ГУ МВД России по Алтайскому краю, Алтайской коллегии адвокатов.

В ходе мероприятия участники обсудили повышение межведомственного взаимодействия в осуществлении обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса, совершенствования вопросов законодательного регулирования по этому вопросу.

Следует отметить, что в 2016 году между следственным управлением СКР по Алтайскому краю и филиалом РАНХиГС было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и профессионально-служебной деятельности. На протяжении этого времени было проведено уже немало совместных мероприятий в научной и просветительской сферах.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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