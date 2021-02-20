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Алтайский край

Горняк22: В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся научно-практический семинар по вопросам профилактики терроризма в Алтайском крае, в котором приняли участие сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

 18 февраля в Алтайском филиале Президентской академии состоялся научно-практический семинар по вопросам профилактики терроризма в Алтайском крае.

В семинаре приняли участие представители РАНХиГС, старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю  Мария Казакова,  представители прокуратуры Алтайского края,  ГУ МВД России по Алтайскому краю,  БЮИ МВД России, Администрации АК, МЧС России по АК,  Росгвардии по АК,  Алтайской краевой коллегии адвокатов, митрополит Барнаульский и Алтайский.

В ходе мероприятия участники обсудили особенности функционирования системы профилактики терроризма в Алтайском крае, обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями и другими институтами гражданского общества и гражданами, повышение результативности превентивных мер пропаганды терроризма в молодёжной среде.

Следует отметить, что в 2016 году между следственным управлением СКР по Алтайскому краю и филиалом РАНХиГС было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и профессионально-служебной деятельности. На протяжении этого времени было проведено уже немало совместных мероприятий в научной и просветительской сферах.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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