В Алтайском филиале Президентской академии состоялся научно-практический семинар по вопросам квалификации, раскрытия и расследования мошенничества в Алтайском крае.

В семинаре приняли участие представители РАНХиГС, следователь контрольно — следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Мария Казакова, представители ГУ МВД России по Алтайскому краю, БЮИ МВД России, судейского сообщества Алтайского края.

В ходе мероприятия участники обсудили проблемы правоприменительной деятельности по специальным видам мошенничества, проблемы законодательной регламентации мошенничества в сфере компьютерной информации в условиях мировой цифровизации, а также вопросы квалификации преступлений о хищении заемных денежных средств кредитных организаций с карты заявителя при получении от него конфиденциальных сведений о карте.

Отдельно собравшиеся обсудили вопросы профилактической работы с населением по предупреждению преступлений указанной категории, в том числе совершенных с использованием современных информационно-телекоммуникационные технологии.

Помимо этого речь шла о проблемах административной ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, проблемах производства предварительного следствия по делам о мошенничествах.

По итогам дискуссии участники семинара пришли к общим выводам: о необходимости обязательного проведения эффективной профилактической работы с населением, направленной на повышение правовой и финансовой грамотности граждан, с привлечением к данной работе заинтересованных ведомства, служб, организаций, информирование граждан о положительной работе правоохранительных органов о расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Следует отметить, что в 2016 году между следственным управлением СКР по Алтайскому краю и филиалом РАНХиГС было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и профессионально-служебной деятельности. На протяжении этого времени было проведено уже немало совместных мероприятий в научной и просветительской сферах.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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