Горняк22: В Алтайском филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации состоялся мастер-класс «Общие положения и структура криминалистической техники», в котором приняли участие сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

24 сентября в Алтайском филиале Президентской академии состоялся мастер-класс на тему «Общие положения и структура криминалистической техники».

Занятие для студентов провели представители отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю руководитель отдела Константин Ротштейн и следователь-криминалист Александр Барсуков. Криминалисты ведомства показали и рассказали студентам, как работает современная криминалистическая техника. Продемонстрировали средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения вещественных доказательств, познакомили слушателей с техническими характеристиками криминалистических поисковых средств, возможности их использования при осмотре места происшествия.

В ходе мероприятия офицеры поделились личным опытом использования специальных средств при раскрытии и расследовании преступлений, имевших широкий общественный резонанс. Также они ответили на многочисленные вопросы студентов, обращая внимание на обязательное соблюдение действующего законодательства.

Следует отметить, что в 2016 году между следственным управлением СКР по Алтайскому краю и филиалом РАНХиГС было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и профессионально-служебной деятельности. На протяжении этого времени было проведено уже немало совместных мероприятий в научной и просветительской сферах.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед

ИСТОЧНИК