Горняк22: В Алтайский край поступили конверты с рисунком барнаульского школьника » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Десятиклассник из Барнаула Григорий Шатулов стал автором рисунка для конверта, посвященного самой длинной смене лагеря «Артек». Работу нашего земляка напечатали на 1 млн художественных маркированных конвертов.

Ученик барнаульской школы номер 64 занял первое место во Всероссийском конкурсе «Самая длинная смена Артека 22.06.1941 — 12.01.1945». Школьникам со всей страны предложили изобразить историю легендарного лагеря в период Великой Отечественной войны.

Напомним, летнюю смену 1941 г. самого известного пионерского лагеря СССР пришлось эвакуировать в тыл, а именно в Белокуриху. Более трех лет артековцы — 200 детей вместе с педагогами — жили и работали в Алтайском крае. Так, заработанные деньги они передали на выпуск танка Т-34, позже он участвовал в боях. Из Белокурихи уходили на войну сотрудники лагеря и повзрослевшие ребята. Некоторые из них погибли в конце войны.

Вдохновленный этой историей, Григорий Шатулов решил взять ее за основу рисунка.

«Чуть раньше, в 2019 г., я победил в конкурсе Почты России «Почта: от детской мечты до взрослых достижений» и выиграл путевку в «Артек». И там, будучи почтовым комиссаром, отправлял вместе с другими ребятами посылку с кипарисовой гирляндой в Белокуриху. Это было очень символично. Позже, узнав о теме конкурса, я решил совместить кипарисовую гирлянду и историю эвакуации», — поделился автор рисунка Григорий Шатулов.

Жюри конкурса выбрало рисунок-победитель из сотен других, а Почта России инициировала выпуск памятного конверта с его изображением. Общий тираж конвертов — 1 млн экземпляров. В Алтайский край поступило 765 штук. На следующей неделе они появятся в почтовых отделениях Барнаула и Белокурихи.

Фото: barnaul-obr.ru

Автор: vizitka01

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