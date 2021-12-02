Горняк22: В Алтайкрайстате приступили ко второму этапу Всероссийской переписи населения — обработке данных » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Около 5 тысяч переписчиков и контролеров полевого уровня, 689 переписных участков — так масштабно прошла перепись населения в Алтайском крае. Впервые можно было зафиксировать себя в многомиллионном списке россиян самостоятельно — с помощью портала Госуслуг.

Сейчас в Алтайкрайстате завершают приемку планшетов переписчиков и загружают полученные первичные данные в специальное программное обеспечение для дальнейшей обработки информации по переписи населения. Специалистам предстоит сопоставить полученные разными способами данные, провести контроль полноты и качества информации, исключить повтор данных и ошибки.

Первые оперативные данные переписи населения появятся в начале 2022 года, а окончательные итоги — в течение следующего года. Раньше на это уходило три-четыре года, сейчас благодаря цифровым технологиям процесс ускорен в разы.

Отметим, что полученные сведения будут учтены при разработке социальных и национальных программ, планировании бюджета.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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